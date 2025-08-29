Millonario robo en un municipio se llevaron el dinero de los sueldos

Viernes, 29 de agosto de 2025

El hecho se produjo cuando las cámaras de seguridad del edificio no funcionaban. Fue al rededor de 22 millones de pesos.



La Municipalidad de San Isidro denunció el robo de alrededor de 22 millones de pesos que estaban destinados para el pago de haberes de los empleados. El episodio de inseguridad se habría registrado en las primeras horas de la mañana de este viernes.



Según trascendió, el dinero se encontraba en una caja ubicada en la oficina del secretario de Economía que había retirado el efectivo ayer jueves de una entidad bancaria de Goya.



Llamativamente, al momento del hecho se había caído el servicio de internet y en consecuencia las cámaras de seguridad no funcionaban. Los ladrones habrían ingresado al edificio tras forzar la reja de una ventana.



Desde el municipio, que tiene como jefe comunal a Carlos Martínez, emitieron un comunicado para informar sobre lo sucedido en la localidad situada a unos 60 kilómetros al sur de la segunda ciudad provincial.