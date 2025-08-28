Coima en el Gobierno de Milei detectaron mensaje borrados

Miércoles, 27 de agosto de 2025

La Justicia Federal accedió a uno de los teléfonos del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo e hizo una copia forense de su contenido.





En el registro preliminar se detectaron mensajes eliminados. Es en la causa por los audios filtrados donde el entonces funcionario aseguraba que Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem recibían coimas de la droguería Suizo Argentina.



En una historia de Instagram, Javier Milei replicó el comunicado de la droguería, que empieza así: "Desde hace más de 100 años, Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país".

