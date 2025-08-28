Daniel Scioli promovió a la Argentina como destino turístico

Miércoles, 27 de agosto de 2025

El secretario de Turismo encabezó un encuentro con operadores y aerolíneas en Santo Domingo. Se anunciaron medidas y promociones para facilitar los viajes de dominicanos a Argentina.





El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, lideró en Santo Domingo una nueva acción de promoción de la Argentina como destino turístico, organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). La iniciativa forma parte de una gira regional que ya incluyó a Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Perú, con el objetivo de fortalecer el turismo receptivo en el país.



Durante el evento, Scioli destacó que cada año cerca de 100 mil argentinos visitan República Dominicana, mientras que apenas 5 mil dominicanos viajan a Argentina. En ese marco, celebró la eliminación de la visa para los ciudadanos dominicanos, quienes ahora pueden ingresar al país solo con la visa estadounidense, sin pagar costos adicionales. "Esta nueva Argentina resolvió dejar sin efecto esas restricciones", señaló.



El encuentro tuvo lugar en un workshop organizado por el Inprotur, con capacitaciones, presentaciones de productos y tarifas promocionales, y un espacio de networking entre operadores turísticos de ambos países. Participaron también la secretaria ejecutiva del Inprotur, Ana García Allievi; el presidente de Faevyt, Andrés Deyá; representantes de las aerolíneas Aerolíneas Argentinas, Avianca, Copa y Arajet; y agentes de viajes dominicanos.



Aerolíneas Argentinas anunció una tarifa especial de 500 dólares (más impuestos) para vuelos entre Punta Cana y Buenos Aires, con salidas hasta el 20 de noviembre y tickets emitidos antes del 30 de septiembre. Además, los pasajeros podrán sumar un destino nacional con un costo adicional de entre 50 y 100 dólares.



Por su parte, la aerolínea Arajet lanzó una promoción con hasta un 50% de descuento en vuelos hacia Argentina para viajar entre el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, comprando antes del domingo próximo.



La embajadora argentina en República Dominicana, Sandra Winkler, remarcó que "estamos en un contexto sumamente favorable para desarrollar el turismo bilateral", subrayando el crecimiento económico de ambos países según datos del Banco Mundial y la Cepal.