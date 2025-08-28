Muere un joven torero en su debut tras embestida de toro

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Manuel María Trindade, de 22 años, falleció tras ser corneado por un toro de casi 700 kg en Lisboa; la madre defiende su legado.



Un joven torero portugués de 22 años, Manuel María Trindade, murió tras ser corneado por un toro de 685 kilos durante su debut en la Plaza de Toros de Campo Pequeno, Lisboa. El incidente dejó conmocionada a la comunidad taurina y al público en general.



Trindade, miembro del Grupo Forcados Amateur de São Manços, fue embestido y aplastado contra las tablas, sufriendo un traumatismo cerebral severo. Fue trasladado con ventilación asistida al Hospital São José, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y se confirmó su muerte cerebral.



Además del torero, un espectador de 73 años, Vasco Morais Batista, falleció en las gradas debido a un aneurisma aórtico, generando una doble tragedia en la jornada. Los equipos de la Cruz Roja brindaron asistencia inmediata a ambos, pero los esfuerzos médicos no pudieron salvarlos.



La muerte de Trindade reavivó el debate sobre la tauromaquia en Portugal. El partido Personas-Animales-Naturaleza (PAN) presentó un proyecto para suspender las corridas en Campo Pequeno y destinar la plaza a actividades culturales y deportivas.



En un emotivo mensaje publicado en redes, la madre del joven, Alzira Beringel, destacó que los órganos de Trindade salvarán a siete personas y defendió la memoria de su hijo frente a las críticas antitaurinas, enfatizando su vínculo con los animales y el respeto por su legado.



