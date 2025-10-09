Murió Miguel Ángel Russo el técnico que hizo historia en Boca

Jueves, 9 de octubre de 2025

El entrenador falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Ganó la Libertadores 2007 y dejó huella en Boca, Estudiantes y Rosario Central.



El fútbol argentino despide a uno de sus grandes referentes. Miguel Ángel Russo, símbolo de liderazgo, humildad y pasión por el deporte, murió ayer a los 69 años tras una prolongada batalla contra el cáncer de próstata. Su fallecimiento genera conmoción en todo el país, especialmente en los clubes donde forjó una huella imborrable.



Como futbolista, Russo fue un emblema de Estudiantes de La Plata, donde jugó más de 400 partidos y ganó dos títulos bajo la conducción de Carlos Bilardo. Ya con el buzo de técnico, se consolidó como un estratega de carácter y temple, capaz de llevar a Boca Juniors a conquistar la Copa Libertadores 2007, con un Juan Román Riquelme en su máximo esplendor.



Pero su historia no se escribió solo en azul y oro. En Rosario Central alcanzó una dimensión legendaria: cinco ciclos, ningún clásico perdido ante Newell’s y dos gestas inolvidables —el ascenso en 2013 y la Copa de la Liga en 2023— que lo convirtieron en ídolo eterno del Gigante de Arroyito.



También brilló en el exterior. En Colombia, al mando de Millonarios, ganó el Torneo Finalización mientras enfrentaba su enfermedad, un logro que quedó grabado como símbolo de coraje. “Estuve cerca de morir haciendo lo que más me gusta: dirigir”, había dicho en una entrevista.



Su última etapa profesional fue nuevamente en Boca, convocado por Riquelme para aportar experiencia y calma. Hasta sus últimos días, Russo se mantuvo ligado al fútbol, la gran pasión que lo acompañó hasta el final. El deporte argentino despide hoy a un caballero de la pelota y a un maestro de generaciones.