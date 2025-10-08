El viernes es día no laborable por el Respeto a la Diversidad Cultural

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Tras el 10 de octubre, Argentina tendrá cuatro feriados restantes, incluyendo tres fines de semana largos para planificar viajes y descanso. A partir de esa fecha, solo quedan cuatro días festivos en 2025.





El calendario establece los próximos feriados: el viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. En diciembre, el lunes 8 será feriado por la Inmaculada Concepción de María y el jueves 25 se celebrará Navidad, ambos inamovibles.



En septiembre, el Gobierno oficializó mediante la resolución 139/2025 la modificación sobre feriados trasladables. Según la norma, los feriados que coincidan con sábado o domingo pueden moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, facilitando la organización de fines de semana largos.



Los feriados inamovibles, como Navidad o el Día de la Inmaculada Concepción, mantienen su fecha original y no pueden ser trasladados. Esta medida busca aclarar vacíos legales existentes en la ley 27.399, que no contemplaba los casos de coincidencia con fines de semana.



La planificación anticipada permite que trabajadores, estudiantes y familias organices viajes o actividades recreativas, aprovechando al máximo los días de descanso restantes del año. Los próximos fines de semana largos serán clave para el turismo interno y la economía local.



