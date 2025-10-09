Valdés inauguró el jardín de infantes Casita Encantada

Jueves, 9 de octubre de 2025

Renovando su apoyo a la educación pública, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles el Jardín de Infantes N°21 "Casita Encantada" en Capital.

La obra, originalmente a cargo de Nación, fue llevada adelante por la Provincia y permitirá que la matrícula ascienda a los 350 alumnos.



La construcción, ubicada en Madariaga al 2800, comprendió cuatro salitas, mesadas y sanitarios para alumnos; un salón de usos múltiples, sectores administrativos, cocina y sala de docentes. También un patio con galería y juegos infantiles.



A la par las autoridades hicieron propicia la ocasión para entregar la totalidad del mobiliario escolar especifico del nivel inicial, una heladera de dos puertas, una cocina con horno, termotanque, mobiliario de oficinas, banderas de ceremonia, una partida de útiles escolares, juegos didácticos, una computadora con impresora para tareas administrativas. Confirmaron además la continuidad del programa Mitaí Digital, que contempla la entrega de Tabis, que son tablets adaptadas con aplicaciones para aprender jugando.



Valdés destacó que la provincia se hizo cargo de la construcción del Jardín de Infantes "Casita Encantada", una obra originalmente prevista por la Nación. En su discurso, Valdés mencionó que esta inversión, sumada a la de otros jardines, totaliza "cercana a los 1.700 millones de pesos".



El mandatario se refirió a la capacidad del flamante jardín, el cual cuenta con aulas que permitirán que su matrícula inicial de 50 alumnos crezca hasta 350. Además, señaló que existe la posibilidad de construir cuatro salas más, lo que podría convertirlo en el jardín de infantes más grande de la provincia, con capacidad para albergar entre 700 y 800 chicos.



También se refirió a la escuela que se está construyendo junto al jardín, la cual "Será el reemplazo de la estructura educativa que había en el Hogar Escuela". Relató que el predio donde se levantan ambas obras fue motivo de conflicto con el Poder Judicial, pero que la decisión de destinarlo a la educación pública fue firme. La nueva escuela, que ya lleva un 80% de avance, tendrá 2.000 metros cuadrados y se espera que esté lista para el ciclo lectivo del próximo año.



El gobernador finalizó su alocución dirigiéndose a los docentes, a quienes agradeció por su "amor, dedicación y compromiso", y afirmó que este tipo de obras son el resultado del "esfuerzo de los correntinos para lograr una provincia cada día mejor", cumpliendo metas y sueños a fin de año.



Educación pública de calidad



A su turno, Silvina Rollet, en su rol de presidente del Consejo General de Educación, se dirigió a las autoridades, a los tutores y a la comunidad educativa y celebró el poder "compartir la inauguración con quienes tienen un rol fundamental en el cuidado y educación de nuestros niños".



En ese sentido, destacó la importancia del nivel inicial como etapa en la formación de los chicos, porque "es en este nivel donde se sientan las bases para el desarrollo cognitivo, social y emocional", recordó.



"Tenemos una gran tarea y responsabilidad, que es brindar una educación de calidad a nuestros alumnos. Una manera de lograr este objetivo es a través de esta infraestructura, este espacio debe estar destinado a las buenas prácticas y tiene que ser un lugar donde nuestros niños puedan crecer, explorar y desarrollarse integralmente", subrayó la funcionaria, en tanto remarcó que la infraestructura del edificio y su diseño "están destinados a promover la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje activo".



Al final, instó a los docentes a "brindar un entorno motivador, y esperanzador, trabajando en forma conjunta con las familias y los padres", y agradeció a toda la comunidad educativa por "su compromiso y esfuerzo, y por confiar en esta institución y en la educación pública".



Eduardo Tassano



"Estas obras tienen que ver con el futuro de nuestros niños, con una clara política de Estado hacia la educación inicial", manifestó a modo de introducción el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, que valoró el pleno acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés en esta "verdadera transformación de la ciudad, con innumerables obras de infraestructura, salud, seguridad y tantas otras".



Asimismo, el jefe comunal capitalino pidió seguir "trabajando todos juntos por este camino de progreso para una mejor calidad de vida de todos los vecinos y nuestros niños".