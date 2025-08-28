Entradas a la venta para Argentina - Venezuela

Miércoles, 27 de agosto de 2025

La AFA confirmó los valores de los boletos para el último partido local de la Albiceleste en Eliminatorias rumbo a 2026.



La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los precios y la modalidad de venta de entradas para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela, que se jugará el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental. La preventa exclusiva para clientes American Express comenzará este martes 26 a las 17, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 27.



Los precios varían según sector: populares $90.000 (menores $29.000), tribunas altas Sívori y Centenario $158.000, medias $320.000, y plateas San Martín y Belgrano hasta $480.000. Las entradas se canjearán de forma presencial del 30 de agosto al 3 de septiembre, mientras que personas con discapacidad deberán gestionar su acceso online previamente.



Argentina lidera las Eliminatorias con 35 puntos y buscará asegurar su clasificación al Mundial 2026 frente a una Venezuela que pelea por el repechaje. La expectativa crece con el posible regreso de Lionel Messi y Marcos Acuña, junto a la inclusión de jóvenes talentos como Valentín Carboni y Franco Mastantuono en la prelista de convocados.



Tras esta fecha, el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará una gira de amistosos internacionales en Estados Unidos, Angola e India, en preparación para el Mundial 2026. La AFA anticipó que los rivales y sedes se confirmarán próximamente.