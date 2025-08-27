Comienzó el pago del plus municipal

Lunes, 25 de agosto de 2025



El beneficio se abonará desde hoy y hasta el miércoles 27, según confirmó el intendente Eduardo Tassano



El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, anunció que hoy lunes 25 de agosto se inicia el pago del plus para trabajadores municipales. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 27, alcanzando a empleados de planta, contratados y agentes Neike.



Aquellos trabajadores bancarizados tendrán acreditado el monto en sus cuentas desde este lunes, con la posibilidad de retirar el dinero por cajeros automáticos habilitados en la ciudad.



En el caso de los agentes Neike no bancarizados, deberán concurrir a la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en Brasil 1269. La atención se realizará de lunes a viernes en los turnos de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.



El lunes 25 cobrarán quienes tengan DNI terminados en 0, 1 y 2; el martes 26, los finalizados en 3, 4, 5 y 6; mientras que el miércoles 27 lo harán los que culminan en 7, 8 y 9.



Por último, los Neike bancarizados sin tarjeta de débito deberán acercarse a la sucursal del Banco de Corrientes en Av. Teniente Ibáñez 1826, respetando el mismo calendario de pagos.