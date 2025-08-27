Boca Juniors venció 2-0 a Banfield y se metió en zona de clasificación

Lunes, 25 de agosto de 2025

Con goles de Merentiel y Cavani, el Xeneize suma su segundo triunfo consecutivo y sigue en alza en el torneo.



Boca Juniors logró una victoria clave frente a Banfield en La Bombonera por el Torneo Clausura, con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani que rompieron una sequía goleadora. Leandro Paredes se destacó como figura, participando en ambas anotaciones.



El triunfo representa el segundo consecutivo para el equipo dirigido por Miguel Russo, luego de imponerse la fecha pasada ante Independiente Rivadavia en Mendoza, recuperando confianza y rendimiento colectivo.



Con este resultado, Boca se posiciona nuevamente en zona de clasificación tanto para los octavos del torneo local como en la tabla anual que otorga plazas para la próxima Copa Libertadores.



Banfield, en cambio, acumula 7 puntos y ocupa la onceava posición en el torneo. Su próximo compromiso será como local ante Tigre el viernes a las 19 horas.



El Xeneize cerrará la fecha visitando a Aldosivi el domingo 31 de agosto a las 14:30 en Mar del Plata, buscando consolidar su levantada y mantenerse entre los primeros puestos del Torneo Clausura.