Maduro convoca una jornada de "alistamiento nacional"

Viernes, 22 de agosto de 2025

El presidente de Venezuela instó a que "todos los milicianos, milicianas, reservistas y ciudadanos que quieran dar un paso al frente" se concentren en plazas públicas, cuarteles y sedes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).





La tensión entre Venezuela y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo el viernes cuando el presidente Nicolás Maduro convocó para este fin de semana a una jornada de "alistamiento nacional" de la Milicia Bolivariana, en respuesta directa al patrullaje de destructores y fuerzas navales estadounidenses en aguas del Caribe cercano a las costas venezolanas, anunciado como parte de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico.



En un acto televisado desde Caracas, Maduro instó a que "todos los milicianos, milicianas, reservistas y ciudadanos que quieran dar un paso al frente" se concentren en plazas públicas, cuarteles y sedes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El mandatario enmarcó la medida dentro de lo que denominó el "Plan Nacional de Soberanía y Paz", y aseguró que Venezuela "rechaza las amenazas del imperialismo" y que "si el país quiere paz, habrá paz".



"Como comandante en jefe he considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país, de todos los reservistas y de todo ciudadano que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo, basta de tus amenazas, Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz, y si Venezuela quiere paz, habrá paz", insistió.



En paralelo, la Casa Blanca confirmó el despliegue de tres destructores Aegis y un contingente de 4000 infantes de Marina, respaldados por aviones de vigilancia P-8 Poseidon, buques anfibios y un submarino nuclear. La operación, que se extenderá durante varios meses, busca frenar lo que Estados Unidos considera un corredor clave del tráfico de drogas hacia su territorio.