Se derrumbó un puente en China y hay al menos 12 muertos

Viernes, 22 de agosto de 2025

El accidente se produjoen la provincia de Qinghai cuando varios cables se cortaron de manera repentina.



El incidente se produjo hoy en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, cuando se rompieron unos cables utilizados en los trabajos.



Un video difundido por la cadena estatal CCTV mostró cómo la sección central del arco del puente Jianzha se desplomó de manera repentina, cayendo a las aguas del afluente.



Quince trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el derrumbe, según informó el Diario del Pueblo, de modo que al menos 12 personas murieron en el instante del incidente en el que se cortaron varias cuerdas elementales.



Se trata del puente Jianzha, ubicado en la provincia occidental de Qinghai, al oeste de China. Construido con vigas de acero de doble vía es uno de los mas largos del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo. En las imágenes pueden observarse grandes torres de andamios a ambos lados de la parte central aún sin terminar.



Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que continúan activas desde la mañana del viernes. El equipo de rescate está conformado por 806 personas, junto con 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, realizando todos los esfuerzos posibles para localizar a los desaparecidos, según informa la agencia estatal Xinhua.





Los accidentes en puentes se han vuelto frecuentes en los últimos tiempos en el gigante asiático (Foto: gentileza CCTV)

El puente es una de las estructuras más importantes del proyecto que busca conectar por ferrocarril las provincias de Sichuan (centro) y Qinghai, ubicadas en el altiplano tibetano.