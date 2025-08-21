La Bersuit: "Milei estaba usando nuestra canción y nos causaba vergüenza ajena"

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Bersuit Vergarabat cuestionaron a Javier Milei por el uso de su tema "Se viene el estallido" en actos de campaña y aseguraron que les generó "vergüenza ajena".



En el marco de la celebración por los 25 años de su disco "Hijos del Culo", que será culminará con un show en el microestadio de Ferro, la banda oriunda de Barracas se refirió a la actualidad del país y a la utilización de uno de sus himnos más emblemáticos, banda sonora de la crisis del 2001, por parte del espacio libertario.



"La canción Se viene el estallido se hizo para gente que piensa como él", explicó Carlos "Cóndor" Sbarbati, histórico integrante del grupo, en diálogo con El Destape.



Al ver las imágenes del mandatario cantándola en un acto, el músico fue contundente: "La estaba usando y nos causaba mucha vergüenza ajena", afirmó.



El mensaje de La Renga a Javier Milei: "El León se quiere comer a..."



Otro de los grupos que padecen la utilización de una canción en contra de su voluntad es La Renga, con su reconocido tema "Panic Show". Ante la negativa de La Libertad Avanza de dejar de usarlo, la banda comenzó a enviarle fuertes mensajes al presidente en cada uno de sus shows.



Cuando se presentaron en el estadio de Racing, La Renga tocó "Panic Show" por primera vez desde la asunción de Javier Milei. La canción había sido utilizada por el mandatario durante su campaña política, algo que nunca cayó bien entre los integrantes del grupo, quienes incluso en aquel momento emitieron un comunicado en su contra.



En esta oportunidad, además de interpretar el tema, fue el propio cantante Gustavo "Chizzo" Nápoli quien lanzó un mensaje directo al jefe de Estado: "Atención, Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo", vociferó.



Este año, desde San Rafael, Mendoza, y el músico aprovechó el momento para enviarle un duro mensaje a Javier Milei, al cierre del show con "Hablando de la Libertad": "¿Vieron ahora que no se puede ser más puto en Argentina, parece? Por eso, ¡canten, putos!", refiriéndose a los dichos del libertario en Davos.