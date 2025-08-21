Milei consiguió no aumentar a los jubilados

Miércoles, 20 de agosto de 2025

l Gobierno nacional logró este miércoles blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley que disponía aumentar las jubilaciones en un 7,2 %, además de ampliar el bono excepcional a 110 000 pesos para los que cobran el haber mínimo.



La oposición rechazaba el veto y buscaba propinarle otro golpe al gobierno de Milei, pero se quedó a las puertas: logró 160 votos a favor de insistir con la norma, mientras que 83 lo hicieron en contra y 6 se abstuvieron.



Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR votaron en contra del veto, mientras que La Libertad Avanza y el PRO se abroquelaron y levantaron un muro para defender la decisión presidencial.



Con 249 legisladores presentes, la oposición se quedó a solo 6 votos para insistir en la ley.



Al filo del cierre de los oradores, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR, pidió votar artículo por artículo con el fin de avanzar con la insistencia parcial del contenido de la ley vetada por Milei.



Sin embargo, Juan Manuel López, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal y Miguel Pichetto rechazaron explícitamente la moción.