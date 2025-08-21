Lisandro Almirón dió la espalda a los discapacitados

Miércoles, 20 de agosto de 2025

El correntino Lisandro Almirón, quien aspira a ser gobernador por La Libertad Avanza, respaldó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición consiguió la mayoría especial de dos tercios y dio marcha atrás con la medida que había impulsado el Poder Ejecutivo.



A la hora de la votación, el correntino Lisandro Almirón, quien aspira a ser gobernador por La Libertad Avanza, respaldó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, mientras que Manuel Aguirre estuvo ausente. Otro de los Correntinos que también respaldó el veto de Milei fue Federico Tournier, uno de los socios políticos de Pedro Cassani, ahora aliado a los libertarios.



De esta manera, los dos correntinos le volvieron a dar la espada a las personas con discapacidad. Además, no es la primera vez que el diputado Aguirre se ausenta en votaciones clave, de hecho tiene un alto porcentaje de ausentismo.