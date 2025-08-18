Tras negociar con el Real y el Atlético de Madrid, Cuti Romero definió su futuro

Lunes, 18 de agosto de 2025

El marcador central argentino cortó con las especulaciones que lo posicionaban fuera del Tottenham





Cristian Romero fue uno de los grandes animadores del mercado de pases del fútbol europeo. Con un nivel superlativo durante varias temporadas, el Cuti se estableció como uno de los grandes marcadores centrales del mundo, al punto de que fue buscado de forma prioritaria por parte del Real y Atlético de Madrid. A pesar de las negociaciones, Tottenham anunció de forma oficial que el defensor de la selección argentina extendió su vínculo con el elenco de Londres hasta 2029.



La consagración en la final de la UEFA Europa League en la temporada pasada dio a entender que la historia del Cuti con los Spurs iba a terminar con un título histórico para la institución. Sin embargo, después de constantes sondeos desde España para quedarse con su pase, Romero seguirá en el equipo de la Premier League. "Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Club", anunció el cuadro de la Premier League en sus redes sociales.





Esto también está de la mano con la decisión que tomó el flamante entrenador Thomas Frank, quien nombró al campeón del mundo como el primer capitán del equipo. "Cuti es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad, su forma de defender: eso es liderazgo puro. Cuando entramos al campo, el equipo siente su energía. Y eso no se entrena, se nace con eso. No es solo un gran defensor, es un competidor total. Nos hace mejores cada día", comentó el entrenador antes del arranque de la temporada.



La decisión de darle la cinta al defensor argentino se consolidó antes de la final de la Supercopa de Europa frente al Paris Saint-Germain. En ese encuentro, el defensor fue titular y jugó todos los minutos, anotando en el empate 2-2 antes de la derrota 4-3 por penales. Cabe resaltar que, desde su llegada en agosto de 2021, procedente del Atalanta de la Serie A, Romero disputó 126 partidos oficiales y convirtió ocho goles.





El propio Romero expresó su satisfacción por el nuevo desafío: "Estoy muy contento de ser el primer capitán de este equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia, ya que siempre hablo con mis compañeros antes de entrenar. Llevo cinco temporadas en el club y estoy muy contento de ser el capitán de este hermoso club". Además, el defensor cordobés destacó el diálogo con el entrenador: "Hablé mucho con el director técnico antes de la temporada. Es un buen entrenador y le agradecí por la capitanía".





El inicio de la nueva campaña ha ratificado la confianza depositada en Romero. El central fue titular y completó todos los minutos en los dos primeros partidos oficiales: la mencionada Supercopa de la UEFA y el triunfo 3-0 ante Burnley en el arranque de la Premier League. Los Spurs se impusieron con un tanto de Brennan Johnson y dos de Richarlison, uno de ellos con una magnífica pirueta.



La renovación de Romero hasta 2029 representa un movimiento estratégico para el Tottenham, que apuesta por la estabilidad y el liderazgo de un futbolista que, a los 27 años, ya es considerado un referente indiscutido. Desde su desembarco en Londres con 23 años recién cumplidos, el defensor ha evolucionado hasta convertirse en el capitán y pilar de la defensa, extendiendo su vínculo por cuatro años más y reafirmando su compromiso con el proyecto deportivo del club.



A los 126 partidos oficiales con los Spurs, el Cuti Romero le suma la obtención de la UEFA Europa League. En esa campaña europea, el defensor albiceleste fue elegido mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y formó parte del equipo ideal de la competición. Vale destacar que esto cortó una larga sequía de la institución sin gritar campeón.



Estos trofeos individuales se suman a una trayectoria internacional que lo ha visto consagrarse con la selección argentina en el Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 bajo la dirección de Lionel Scaloni. Cabe recordar que el Cuti Romero debutó profesionalmente en Belgrano de Córdoba. Rápidamente, dio el salto a Europa para pasar al Genoa, y su pase fue comprado por la Juventus. A pesar de nunca poder establecerse en La Vecchia Signora, se estableció en la Atalanta como uno de los mejores centrales del mundo. Tottenham lo compró a mediados de 2022 por una cifra superior a los 50 millones de euros.