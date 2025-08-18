Zelenski se reúne con Trump en Washington con líderes europeos a su lado

Lunes, 18 de agosto de 2025

Cumbre en EE.UU. busca garantías de seguridad para Ucrania tras encuentros de Trump con Putin en Alaska.



Hoy lunes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski será recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, acompañado por líderes europeos como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Keir Starmer. La cumbre se centrará en las garantías de seguridad para Ucrania frente a la amenaza rusa.



La reunión se produce tras la cumbre de Alaska entre Trump y Vladimir Putin, que no logró un alto el fuego. Zelenski busca que EE.UU. y sus aliados europeos definan medidas de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN para proteger el territorio ucraniano.



Entre los temas clave figuran la posible cláusula de seguridad colectiva y la presión sobre Moscú para evitar nuevas ofensivas en regiones como Donbás, Jersón y Zaporiyia. Trump afirmó que hubo “grandes avances” con Rusia, aunque evitó detallar los acuerdos.



La cumbre contará con la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes enfatizaron la necesidad de una coordinación estrecha entre Estados Unidos y Europa para garantizar la defensa de Ucrania.



Funcionarios estadounidenses advirtieron que Moscú enfrenta consecuencias si no respeta un eventual acuerdo. Zelenski ha rechazado concesiones territoriales, asegurando que cualquier decisión debe respetar la Constitución ucraniana.