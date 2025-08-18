Israel intensifica ofensiva en Gaza mientras miles protestan por rehenes Lunes, 18 de agosto de 2025 Miles de israelíes exigen tregua y liberación de cautivos, mientras el ejército prepara operación decisiva contra Hamas.

El ejército israelí anunció anoche una nueva fase de operaciones en la Ciudad de Gaza, con el objetivo de derrotar de manera decisiva al movimiento islamista Hamas. El plan fue aprobado por el gabinete de seguridad y supervisado por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.



Miles de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Israel para exigir una tregua que garantice la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas desde octubre de 2023. Hubo bloqueos de rutas, neumáticos en llamas y algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.



El gobierno de Benjamin Netanyahu sostiene que la ofensiva busca liberar a los rehenes y neutralizar a Hamas, mientras el movimiento islamista calificó la operación como un “grave crimen de guerra”. El conflicto ha exacerbado la tensión humanitaria en la Franja de Gaza, afectando a la población civil.



El ejército planea concentrar sus ataques en la Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, con el objetivo de tomar control operativo de la zona. Las autoridades afirman que la operación continuará hasta lograr la derrota de Hamas, aunque la comunidad internacional pide moderación para evitar más víctimas civiles.



Organizaciones de familiares de rehenes y sectores de la oposición organizaron huelgas y movilizaciones para presionar por un alto al fuego, desplegando banderas con los rostros de los cautivos en plazas centrales de Tel Aviv y Jerusalén. La situación refleja el creciente descontento social frente a la guerra y la búsqueda de soluciones diplomáticas.



