Washington incauta jets, mansiones y joyas por crimen organizado

Jueves, 14 de agosto de 2025

La fiscal Pamela Bondi anuncia confiscación de jets, mansiones y joyas; la recompensa por Maduro sube a 50 millones de dólares.



Estados Unidos informó la incautación de activos vinculados a Nicolás Maduro por un valor superior a 700 millones de dólares, en la mayor operación de este tipo contra el dictador venezolano hasta la fecha. La fiscal general Pamela Bondi lo calificó como el “cabecilla de una sociedad criminal”.



Entre los bienes confiscados se incluyen jets multimillonarios, mansiones en Florida y República Dominicana, una granja de caballos, autos, joyas y efectivo. Bondi subrayó que estas medidas forman parte de la lucha estadounidense contra el crimen organizado trasnacional, comparando la operación con la persecución a la mafia.



Además, la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro se elevó a 50 millones de dólares, la más alta en la historia, duplicando el monto previamente ofrecido. Según Estados Unidos, Maduro utiliza organizaciones criminales como el Cártel de los Soles para traficar drogas y violencia hacia el territorio estadounidense.



La presión internacional incluye la autorización del presidente Donald Trump para que las Fuerzas Armadas estadounidenses actúen contra cárteles vinculados a Maduro, considerados amenazas a la seguridad nacional. El secretario de Estado Marco Rubio indicó que estas redes se extienden hasta México, Ecuador y Guatemala, operando con armamento y estructuras comparables a grupos terroristas.



Desde Caracas, Maduro anunció una “ofensiva especial” para reforzar la seguridad interna, mientras el canciller Yván Gil denunció una “grave amenaza militar” y calificó las acciones estadounidenses como propaganda política y pretexto para intervenciones en Latinoamérica.