Trump advierte a Putin: “Consecuencias muy graves” si no cesa la guerra

Jueves, 14 de agosto de 2025

El presidente de EE. UU. planea un encuentro tripartito con Zelenski tras la cumbre en Alaska.



A dos días de la cumbre en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Alaska, Donald Trump lanzó una dura advertencia a Vladimir Putin, asegurando que habrá “consecuencias muy graves” si Rusia no detiene la guerra en Ucrania. No ofreció detalles sobre las posibles acciones que podrían derivarse de su amenaza.



El mandatario estadounidense adelantó que busca realizar un segundo encuentro con Putin poco después de la cumbre del viernes, esta vez con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. “Si la primera reunión sale bien, habrá una segunda casi inmediatamente”, señaló Trump.



Kiev y la Unión Europea presionan para que la prioridad de las conversaciones sea un alto al fuego. La intensificación de la ofensiva rusa en el este de Ucrania ha generado temor de que un acuerdo bilateral obligue a Ucrania a ceder territorios clave.



Zelenski, desde Berlín, participó en una videoconferencia con Trump, líderes europeos y jefes de la OTAN y la UE, con el objetivo de coordinar un frente común contra Moscú. El presidente ucraniano insistió en que un alto al fuego “inmediato” debe ser el tema central de la cumbre y advirtió que Putin “definitivamente no quiere la paz”.



El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron coincidieron en que cualquier negociación de paz debe comenzar con un cese del fuego, garantizando la presencia de Ucrania en la mesa de diálogo y asegurando la defensa de su soberanía frente a Rusia.