El Ejército monitorea el Campo General Ávalos tras feroz incendio

Jueves, 14 de agosto de 2025

El siniestro comenzó en la tarde de ayer, miércoles y movilizó a varias unidades de Bomberos Voluntarios y personal del Ejército Argentino. Por las condiciones del terreno y la jurisdicción, no se pudo llegar hasta el foco principal.



En la tarde de ayer, 13 de agosto, un incendio de importante extensión se registró en la zona del Campo General Ávalos, movilizando un amplio operativo de respuesta.



A las 18:50, partió el móvil Halcón 8, con cinco bomberos y el móvil Halcón 11, con otros cinco integrantes del cuerpo activo, rumbo al lugar. Posteriormente, a las 21:06, se sumó el móvil Halcón 7 con tres bomberos.



Las unidades, junto con personal del Ejército Argentino, lograron llegar hasta el último punto transitable del campo, desde donde se pudo visualizar el foco ígneo. Sin embargo, el avance se vio impedido por la falta de camino de acceso y porque, a partir de ese sector, el área ya no correspondía a la jurisdicción local.



Finalmente, a las 02:18 horas, los efectivos regresaron a la base.



Durante la noche, el área afectada permaneció bajo vigilancia del Ejército Argentino

Este jueves 14 de agosto , el lugar continúa siendo monitoreado vía satélite por el Comando Operativo de Emergencias y por Forestal Argentina. Debido a la magnitud del incendio y a un cambio en la dirección del viento, se están coordinando nuevas tareas para regresar y realizar un ataque directo en las próximas horas.



En diálogo con MonteCaserosOnline, el sargento de Bomberos Voluntarios, Leonardo Virili, explicó: "Nos facilitó que no haya tanto viento, tampoco se pudo extender tanto. Si se mantiene con la misma velocidad, y lo estamos analizando en conjunto con el COE y Forestal Argentina, que me está brindando imágenes de los domos, vamos a avanzar con la mejor estrategia. El Campo Ávalos tiene zonas muy impenetrables con vehículos y se complica mucho el acceso, así que estamos evaluando cómo acorralarlo en las siguientes horas".

