Alertan sobre estafas virtuales en Corrientes

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Ante las estafas telefónicas virtuales que se dieron a nivel Nacional, la Policía de Corrientes dió a conocer una serie de recomendaciones para que la comunidad tenga en cuenta y evite caer en estos engaños.



Dado que las estafas virtuales son cada vez más frecuentes y las modalidades cambian de manera constante, la Policía de Corrientes teniendo en cuentas las medidas de prevención emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer una serie de recomendaciones y herramientas a los fines de evitarlas y cuidar el patrimonio.



En tal sentido, indican "que para evitar ser víctimas de una ciberestafa las personas usuarias de servicios financieros es clave proteger la información personal y adoptar buenas prácticas para prevenir fraudes y robos de identidad".



Por lo tanto, las recomendaciones que brinda son las siguientes:



*No compartir información personal ni bancaria. Los bancos y organismos públicos nunca solicitan la modificación de datos personales o claves, ni la entrega de códigos de verificación recibidos por ningún medio.



*No abrir enlaces enviados por WhatsApp o Telegram, aunque el número tenga el nombre "Mesa de ayuda" o una imagen de perfil similar a la de una billetera digital, entidad bancaria o empresa conocida.



*Ante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o Telegram, mensajes de texto o correos electrónicos ofreciendo algún servicio financiero como un préstamo, no responder de inmediato. Comunicarse directamente con esa entidad por sus canales oficiales para verificar su autenticidad.



*No responder mensajes que mencionen errores en transferencias. Si alguien se contacta por un supuesto error, no brindar información y consultar directamente al banco.



*No operar con el cajero automático, la App o el home banking si se está en comunicación con un presunto representante del banco. En esos casos, cortar la llamada y verificar por los canales oficiales.



*Activar el doble factor de autenticación en todas tus aplicaciones.



*Elegir contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia.



*No aceptar la sugerencia de guardar las contraseñas en el navegador.



*Evitar el uso de redes públicas y desactivar bluetooth, wifi o NFC para que los dispositivos no se conecten automáticamente.



*Verificar los remitentes de los correos electrónicos recibidos porque suelen ser engañosamente muy parecidos a los de las entidades bancarias.



Asimismo, destacan que el Banco Central nunca se comunica directamente con clientes bancarios para solicitar datos personales o bancarios, ya sea por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.



* El BCRA no ofrece servicios bancarios ni financieros al público general.



*No pide información de cuentas, ni claves de acceso a redes sociales, ni datos personales para realizar trámites o gestiones ante alguna entidad bancaria.



Algunas sugerencias para evitar el engaño



Hable y recomiende a los chicos y adultos mayores, sobre posibles llamadas de personas extrañas que intentan hacerse pasar como familiar en riesgo de eventuales, secuestros, accidente o intenciones de cambiar dinero.



Recomendar que no existen medidas económicas sobre posibles cambios de moneda.



No suministrar, ni aportar datos propios o de familiares, sobre la disponibilidad de dinero.



No acatar la orden de mantener abierta la comunicación con el supuesto secuestrador, debiendo inmediatamente realizar las consultas y llamadas al teléfono de la persona supuestamente secuestrada y/o teléfonos de otros familiares que puedan corroborar la ausencia de la supuesta víctima privada de la libertad.



No aportar al supuesto secuestrador, identidad, características, prendas de vestir, ni otros datos que utiliza el estafador para desarrollar su maniobra y preferentemente, mediante la utilización de otro móvil telefónico, simultáneamente llamar al 911, a la Comisaría de su barrio y/o también al 3794-422931 (Delitos Complejos)