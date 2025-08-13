El centro cultural San Martín afianza su misión de educar Miércoles, 13 de agosto de 2025 Visitas diarias guiadas para alumnos, conferencias dictadas por historiadores y especialistas sobre su vida y sus hazañas, y la espera de la réplica del sable corvo que confecciona un destacado artesano de la orfebrería forman parte de los homenajes.

"Amar la verdad y odiar las mentiras" es uno de los consejos que, siguiendo las máximas escritas para su hija Merceditas, un anciano José Francisco de San Martín comparte con quienes visitan la muestra interactiva y vivencial que propone el nuevo centro cultural que le rinde homenaje en Corrientes.



Desde un escritorio cargado de libros, desde el exilio en Francia, San Martín habla gracias a la tecnología. Un proyector hace su magia sobre el busto color blanco que le sirve de pantalla en la puesta en escena, y así, uno puede escuchar y ver al máximo prócer argentino, compartiendo reflexiones sobre sus vivencias.



Cada día pasan por el lugar contingentes de estudiantes de diversos colegios capitalinos, desde niños de jardín de infantes hasta adolescentes de secundaria, para conocer el lugar y –en el marco del mes de su fallecimiento– rendir homenaje y aprender sobre San Martín en la esquina de 25 de Mayo y Catamarca, en esta capital.



Siete campanazos suenan cuando llega algún héroe de Malvinas, hay un ciclo de conferencias organizadas por diversas instituciones que confluyen en el lugar y estrenaron un nuevo bar del que disfrutan los visitantes. A un mes de su apertura, desde el espacio planean consolidar su rol educativo y apuntan a dictar una diplomatura sobre San Martín.



Agosto es un mes especial para quienes siguen de cerca la vida el legado y la relevancia de la figura del Libertador de América, ya que se conmemora cada 17 el aniversario de su fallecimiento. Rendirle homenaje es un acto cívico y recordar sus enseñanzas, algo que cada año la sociedad argentina –y en muchas otras partes del mundo– se procura hacer al conmemorar sus hazañas.



Con un nuevo espacio dedicado específicamente a recordar su vida desde distintos aspectos –su infancia, su formación militar, sus hazañas libertadoras y sus valores– desde la ciudad de Corrientes buscan que estos homenajes "sean todos los días, todo el año. Es muy grato ver cuando logramos nuestro principal objetivo: que la gente se emocione", aseguró Agustín Payes, director del Centro Cultural, que abrió sus puertas el 14 de julio pasado y desde entonces no deja de recibir ni un solo día a visitantes, turistas, vecinos y, sobre todo, grupos escolares.



"Emocionar, aprender desde esa emoción, fue un objetivo que tuvimos muy claro desde que planteamos la muestra para contar del modo en que lo hacemos la vida y el legado de San Martín. La historia de San Martín está contada de muchas maneras: nosotros tenemos un centro que permite con tecnología una experiencia inmersiva, de la que disfrutan y con la que se conmueven tanto los niños de jardín de infantes como los adultos que se dedican a estudiar la historia. En eso, no hay diferencias", sostuvo.



En distintas salas, se representa la vida de San Martín en cuatro etapas: su infancia en Yapeyú, su formación militar en Europa hasta su regreso a América, una sala épica donde se destacan las batallas en la que participó en su gesta libertadora, y una cuarta sala que representa su retiro en el exilio, donde una figura de San Martín anciano habla con los asistentes, les ofrece consejos y rememora las máximas que dejó para su hija Merceditas.



Una línea de tiempo representada en las paredes del edificio destaca sus hazañas, incluso las compara con las de Napoleón Bonaparte, y también exhibe el reconocimiento del Padre de la Patria en distintos países del mundo.



Reseñas que homenajean a los veteranos, excombatientes y caídos en Malvinas también se destacan en las paredes, con una ceremonia especial prevista para cuando uno de ellos visita el centro: hacer sonar siete veces una campana, cada una con un significado específico: un llamado a la memoria de los caídos, un reconocimiento a la valentía, un homenaje a quienes regresaron, una reflexión sobre el significado de la guerra y sus consecuencias, un recordatorio sobre la importancia de la paz, un símbolo de unidad nacional, y un mensaje de esperanza y compromiso para no olvidar.



"En Corrientes, es la primera vez que la historia de nuestro máximo prócer se cuenta de esta manera. Y responde a la visión del gobernador, de destinar todo el edificio completamente a homenajear a San Martín", aseguró.





La misión de educar

"La cuestión educativa para nosotros es muy importante: así es que no serán solo ciclos de conferencias, pretendemos impulsar una diplomatura, similar a la dictada por el Instituto Nacional Sanmartiniano, pero dictada por profesionales correntinos", anticipó Payes, a la vez que destacó algunos de los objetos de valor histórico que se rescataron de las ruinas del antiguo edificio de la Asociación de Maestros (que funcionaba en ese lugar en los 80). Entre esos hallazgos, se encuentra una carta de San Martín (escrita de su puño y letra y firmada por él), dirigida a Juan Martín de Pueyrredón, explicándole cuestiones de organización del Ejército de los Andes. El documento y cascos originales de granaderos y del ejército de los patricios son expuestos en el Centro Cultural.



En poco tiempo más , se recibirá también una donación de la provincia: una réplica del sable corvo de San Martín (con el desgaste de su filo y las muescas en su hoja), que está siendo especialmente fabricado por un orfebre artesano para ser exhibido en ese lugar.



Conferencias

El nuevo centro sanmartiniano comenzó desde la primera semana de agosto con un ciclo de conferencias y actividades que están propuestas desde el mismo espacio e instituciones relacionadas: la Junta de Historia, el Instituto Sanmartiniano y el Movimiento Sanmartiniano. "Lo bueno es poder dar inicio a una comunión de estas instituciones en torno a San Martín, que se pueden nuclear en este lugar. Nuestra idea es que esté ocupado todos los días del año. La muestra está exhibida de lunes a domingo, pero también queremos que sea así con la sala de conferencias y el espacio que no es de muestra. Ahora se inauguró también una cafetería, para que los visitantes puedan disfrutar el lugar, con los murales que le rinden homenaje a San Martín", destacó Payes. Las actividades que quedan por delante organizadas por la Junta de Historia y el Movimiento San Martiniano son:



• Viernes 15 de agosto, de 19 a 21: Disertación: Organización del Ejército de los Andes. TC José Escalante Galaín.

• Domingo 17 de agosto, de 18 a 20: Charla debate. Conmemoración del fallecimiento del General José de San Martín.

• Viernes 22 de agosto, de 19.30 a 20.30: Charlas:

1. Museo "Casa San Martín" Boulogne-sur-Mer, Francia. Profesora Antonella Gómez.

2. Repensando la figura del General San Martín a través del cine. Aportes para observar la complejidad en clave metodológica. Profesor Matías Gabriel Barze.

3. San Martín y la fundación de la Biblioteca Nacional del Perú: su papel en la construcción de una identidad nacional (1821). Cipriano Sebastián Blanco.

4. Los Congresos Correntinos Sanmartinianos. Enrique Deniri, Hugo Echavarría Seniquel y Laura Frías Rodríguez.

• Lunes 25 de agosto, de 19 a 21: Actuación de la Orquesta Ensamble de la Municipalidad de Corrientes. Concierto en recordación del Paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, denominado Correntino y Libertador.

• Jueves 28 de agosto, de 19 a 21: Disertación: Bicentenario de las Máximas escritas por San Martín a su hija Mercedes. Virginia Cabrera.



Ciclo de cine

También el Instituto de Cultura de Corrientes (ICC) llevará adelante el Ciclo de Cine Sanmartiniano, con tres películas sobre momentos trascendentales en la vida del General José de San Martín. Se proyectarán del 13 al 15 de agosto en tres museos, con acceso libre y gratuito.



Hoy, a las 18, se proyectará San Martín, el último viaje, en el Centro Cultural Sanmartiniano (25 de Mayo 1406). Se trata de un documental sobre la vida de San Martín en el exilio, del reconocido cineasta Diego D’Angelo.



Mañana jueves 14, se ofrecerán dos funciones: una a las 15, y otra a las 18, en el Museo Arqueológico y Antropológico Casa Martínez (Quintana 971). En este caso, se proyectará la película Revolución, el cruce de los Andes, que aborda la figura de uno de los hombres más importantes de la historia argentina a través de la reconstrucción de la gesta épica más trascendente en la liberación de Latinoamérica.



La última actividad se desarrollará el viernes 15, a las 17.30, con la proyección de El Santo de la Espada, en el Museo Histórico de Corrientes Tte. Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoin (9 de Julio 1044). En este caso particular, la película trata la vida de José de Martín, desde su regreso de Europa en 1812 hasta su exilio definitivo, tras la entrevista en Guayaquil.



