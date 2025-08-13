Se desplomó el techo del Club de Regatas Corrientes

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Este miércoles pasadas las 14, el techo y un muro del estadio se derrumbaron durante remodelaciones. Según testigos, el área fue rápidamente evacuada y no se registraron heridos.





En la siesta de este miércoles, un incidente sacudió al deporte correntino: el techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron mientras se realizaban trabajos de remodelación.



El hecho ocurrió en las instalaciones ubicadas en el Parque Mitre, una zona emblemática para la comunidad deportiva de la ciudad. Según testigos, el área fue rápidamente evacuada y no se registraron heridos.



Personal de la obra y autoridades del club trabajan para determinar las causas exactas del colapso. Se presume que el derrumbe pudo estar relacionado con las tareas de reforma iniciadas la semana pasada.



A través de un comunicado oficial, el Club de Regatas transmitió tranquilidad, aclarando que solo hubo daños materiales. También confirmaron la suspensión de todas las actividades por el resto de la jornada.



El cierre temporal del club ha generado gran repercusión en redes sociales, donde socios y vecinos manifestaron su apoyo y preocupación por la emblemática institución correntina.