Más de 30 niños palestinos serán trasladados a Italia

Martes, 12 de agosto de 2025

El gobierno italiano coordina el traslado de niños palestinos y sus familias para recibir atención médica en hospitales del país. Esta operación se suma a las múltiples acciones humanitarias que el país europeo mantiene activas hacia la región.



Italia inició los preparativos para evacuar a más de 30 niños palestinos enfermos junto a sus familias desde la Franja de Gaza, con el objetivo de brindarles atención médica especializada en territorio italiano, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.



Hasta ahora, Italia ha recibido a 150 niños palestinos y más de 460 familiares para ser tratados en diferentes centros sanitarios. El Ministerio de Defensa participa activamente con el despliegue del buque hospital Vulcano, vuelos médicos para menores heridos y el envío de medicamentos vía helicóptero.



Además, se ha intensificado el envío de ayuda humanitaria a Gaza con camiones que transportan harina desde Jordania, y lanzamientos aéreos diarios con alimentos y productos esenciales, coordinados por la Fuerza Aérea italiana y el Ejército.



Paralelamente, el Reino Unido también avanza en un plan para evacuar hasta 300 niños enfermos desde Gaza para que reciban tratamiento en su sistema de salud pública (NHS), destacando una creciente movilización internacional por la crisis sanitaria en la zona.



Estas iniciativas humanitarias reflejan la preocupación mundial por la situación de los menores en Gaza, afectados por el conflicto y la limitada disponibilidad de atención médica local.



