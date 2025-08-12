La Selección Argentina femenina de beach handball se consagró campeona

Martes, 12 de agosto de 2025

Las Kamikazes vencieron por 7:2 en los shoot-out a Alemania en la final y se colgaron la medalla de oro por primera vez en la historia.







La Selección Argentina femenina de beach handball, más conocidas como las Kamikazes, se consagraron campeonas en los Juegos Mundiales disputados en Chengdu, China.



En una inolvidable final, el elenco nacional derrotó 7:2 en los shoot-out a Alemania para imponerse por 2 a 1 (14:20, 22:12 y 7:2) y subirse a lo más alto del podio.



Es la primera medalla dorada en los World Games para la albiceleste, luego de obtener la plateada en Wroclaw 2017 y la de bronce en Birmingham 2022.



En su camino a la consagración, las dirigidas por Leticia Brunati dejaron en claro por qué son una potencia mundial en la disciplina tras derrotar en sets corridos a Portugal, Croacia y China en la fase de grupos, y a Vietnam en cuartos de final. Otro duelo electrizante fue la semifinal ante España, en la que Argentina venció en los shoot-out y sacó pasaje a la gran definición.



"Somos campeonas del mundo, se siente increíble poder decir eso. Les agradezco muchísimo a todos, sin el apoyo que tenemos esto no sería posible. Queda disfrutar este momento presente por el que tanto trabajamos. Por fin, por fin tenemos lo que merecemos", manifestó Gisella Bonomi, una de las figuras de las Kamikazes, que fue goleadora de la final con 16 puntos y terminó como máxima anotadora del torneo, con 78, además de ser elegida como mejor pivot del torneo.



El otro reconocimiento individual se lo llevó Lucila Balsas, quien fue elegida como la MVP del certamen.