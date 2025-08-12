Más de 17.000 niños murieron en Gaza durante la crisis humanitaria

Martes, 12 de agosto de 2025

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños; ONU denuncia condiciones insostenibles para los palestinos.



UNICEF advirtió que de las 60.000 muertes registradas en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí hace casi dos años, más de 17.000 corresponden a niños y niñas. La directora ejecutiva de la organización, Catherine Russell, señaló que Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser niño, donde un menor muere cada 51 minutos en promedio.



La ONU calificó la situación como una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusó a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de la población palestina. Entre las tragedias destacadas, se cuenta la muerte de Muhammad Abu Hilal, un bebé de menos de dos años, junto a su madre embarazada en un ataque aéreo.



Las consecuencias para la infancia son devastadoras: desnutrición, trauma y la pérdida de familiares. Más de 20.000 niños viven sin padres y enfrentan hambre. Los hospitales operan sobrepasados y a oscuras, y el acceso a alimentos es limitado, con numerosos ataques a centros de distribución y ambulancias bloqueadas.



Mientras Hamas ha mostrado disposición a un alto el fuego que incluya la liberación de rehenes, Israel insiste en continuar hasta derrotar al grupo, generando un aumento en el número de víctimas civiles. Expertos internacionales advierten que la situación actual representa una hambruna diseñada y controlada, la peor desde la Segunda Guerra Mundial.



La crisis humanitaria sigue agravándose, con la comunidad internacional llamando a un cese inmediato de la violencia y medidas urgentes para proteger a los civiles más vulnerables en Gaza.



