Enviaban cocaína en encomiendas y más de 100 kilos de marihuana

Lunes, 11 de agosto de 2025



Efectivos del Escuadrón 57 "Santo Tomé" de la Gendarmería Nacional incautaron más de 104 kilos de marihuana y medio kilo de cocaína, ocultos en cuatro encomiendas que fueron detectadas gracias al trabajo de los perros antinarcóticos Bajhari y Hiena.



El procedimiento se realizó por orden del Juzgado Federal de Paso de los Libres, luego del decomiso de los bultos.



Durante la apertura, los gendarmes hallaron 34 paquetes de distintos tamaños, acondicionados con una sustancia pulverulenta blanca y cogollos vegetales con un fuerte olor característico de la marihuana.



Las pruebas de campo realizadas por personal de Criminalística y Estudios Forenses arrojaron un peso total de 104,449 kilos de cogollos de marihuana y 503 gramos para cocaína.



El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga y la continuidad de las investigaciones para determinar a los responsables del envío.