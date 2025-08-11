Israel asesinó a cinco periodistas que relataban lo que pasaba en Gaza

Lunes, 11 de agosto de 2025

Cinco periodistas de Al Jazeera, incluido Anas al Sharif, murieron en un ataque selectivo de Israel en Gaza, que los acusó de vínculos con Hamas.



La cadena qatarí Al Jazeera informó que cinco de sus periodistas fallecieron tras un ataque selectivo israelí en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas se encuentra Anas al Sharif, uno de sus reporteros más reconocidos en la región. Según la cadena, el bombardeo alcanzó una tienda de campaña que albergaba al equipo periodístico frente al hospital al-Shifa.



Por su parte, Israel calificó a Anas al Sharif como “terrorista” y aseguró que formaba parte de una célula vinculada a Hamas, responsable de ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes. Sin embargo, no se han presentado pruebas verificables que respalden estas acusaciones, lo que ha generado rechazo y cuestionamientos de organismos internacionales y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.



En total, siete personas murieron en el ataque, y Al Jazeera denunció que esta ofensiva representa un nuevo golpe contra la prensa independiente en Gaza. La cadena ha tenido una relación conflictiva con Israel durante años, con restricciones y allanamientos a sus oficinas.



La Organización Reporteros Sin Fronteras ha señalado que las pruebas presentadas por Israel no justifican ataques contra periodistas y ha pedido respeto por la labor periodística en zonas de conflicto. El ataque ha generado una ola de condenas internacionales y preocupación por la seguridad de los medios en Gaza.