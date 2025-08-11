Netanyahu insiste en ocupar Gaza para terminar la guerra

Lunes, 11 de agosto de 2025

El primer ministro israelí sostiene que ocupar Gaza es clave para terminar la guerra, mientras la ONU alerta sobre graves consecuencias humanitarias.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó anoche su plan de ocupar completamente la Franja de Gaza como la mejor estrategia para finalizar el conflicto con Hamas, tras 22 meses de guerra. Durante una conferencia de prensa en Jerusalén, aseguró que entre el 70% y 75% de Gaza ya está bajo control militar israelí, y que el objetivo es desmilitarizar la región, liberar a los rehenes y garantizar una administración civil pacífica, no israelí.



En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia en Nueva York para evaluar la situación. Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU, advirtió que esta ocupación podría desencadenar “otra calamidad”, con consecuencias humanitarias graves, desplazamientos masivos y violencia extendida más allá de Gaza.



Por su parte, Israel aseguró que no tiene intención de ocupar Gaza de forma permanente, posición respaldada por Estados Unidos en el Consejo. Sin embargo, la oposición palestina, representada por Hamas, rechazó las declaraciones de Netanyahu calificándolas de mentiras y engaños.



La comunidad internacional expresó preocupación por la situación de más de dos millones de palestinos en Gaza, amenazados por la hambruna y la devastación. El embajador esloveno ante la ONU señaló que el plan israelí no contribuirá a la liberación de los rehenes y sólo agravará la crisis humanitaria.



Con el conflicto en un punto crítico, el mundo observa con atención cómo se desarrollan los próximos días, mientras la ONU y países miembros del Consejo piden una solución pacífica y humanitaria que evite una escalada mayor.