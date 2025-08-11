Agostina Hein ganó el primer oro para Argentina

Lunes, 11 de agosto de 2025

La nadadora de 17 años triunfó en los 400 metros libres con 4:06.96, rompiendo su propio récord y asegurando la primera dorada para el país.



En el inicio de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Agostina Hein hizo historia al quedarse con la medalla de oro en la final de los 400 metros libres. La joven de 17 años registró un tiempo de 4:06.96, mejorando en casi siete segundos su marca previa y estableciendo un nuevo récord panamericano juvenil.



La deportista oriunda de Campana, que ya compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó su orgullo por representar a Argentina y dedicó el triunfo a su equipo y entrenador, Sebastián Montero, a quien considera un pilar fundamental en su carrera.



Además de la dorada, Hein sumó una medalla de bronce en la posta 4x100 libres junto a Lucía Gauna, Magdalena Portela y Malena Santillán. Con un programa de ocho pruebas, se perfila como una de las figuras más destacadas de la delegación argentina en Asunción.



Su victoria llega luego de un año en el que confesó haber atravesado momentos difíciles a nivel mental, casi abandonando la natación. Sin embargo, su perseverancia y disciplina la consolidan como una de las grandes promesas del deporte argentino.



La actuación de Hein no solo abrió el medallero para Argentina, sino que también la clasificó a los Juegos Panamericanos Lima 2027, paso previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará seguir haciendo historia.