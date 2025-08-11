“El mercado no garantiza la inclusión ni el desarrollo integral”

Lunes, 11 de agosto de 2025

La Conferencia Episcopal alertó sobre la explotación laboral y pidió diálogo entre política y economía por una sociedad más justa.



La Iglesia argentina volvió a emitir un mensaje crítico hacia el Gobierno de Javier Milei tras la Semana Social, advirtiendo que “el mercado, por sí solo, no garantiza la inclusión social ni el desarrollo humano integral”. La Conferencia Episcopal destacó la necesidad de una economía con “rostro humano” que no someta la política a la tecnocracia.



En su mensaje, los obispos señalaron que “el trabajo sin derechos no es bendición, es explotación” y subrayaron que el empleo digno es fundamental para la organización social. Alertaron también sobre la “cultura del descarte y la globalización de la indiferencia” que agravan la pobreza y la inequidad.



El texto llamó a la sociedad y a los líderes políticos a fomentar el diálogo y “organizar la esperanza”, superando las profundas polarizaciones que atraviesa el país, y priorizando el bien común por encima de intereses sectoriales.



Asimismo, la Iglesia reafirmó su “opción preferencial por los más pobres” como un compromiso ético y evangélico, instando a la comunidad a involucrarse activamente en la construcción de una patria basada en la “Amistad Social”.



El mensaje cierra con un llamado a la sabiduría, misericordia y esperanza para trabajar juntos en soluciones que fortalezcan la cohesión social y promuevan una justicia económica real.