Inicia el pago del plus municipal de agosto

Lunes, 11 de agosto de 2025

El cronograma se extenderá desde hoy al 13 de agosto, con depósitos y pagos presenciales para agentes bancarizados y no bancarizados.



Hoy lunes comenzó el pago del primer plus de agosto para los trabajadores municipales de Corrientes. El cronograma se desarrollará hasta el miércoles 13 e incluye a empleados de planta, contratados y agentes Neike.



Los trabajadores bancarizados, tanto de planta como Neike, recibirán el depósito en sus cuentas este mismo lunes, con acceso inmediato a través de cajeros automáticos habilitados. En el caso de los Neike no bancarizados, deberán cobrar en la Caja Municipal de Préstamos (Brasil 1269), de lunes a viernes en horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.



El pago presencial seguirá un orden por terminación de DNI:



Lunes 11 para los DNI finalizados en 0, 1 y 2;

Martes 12 para los DNI terminados en 3, 4, 5 y 6;

Miércoles 13 para los DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Para los Neike bancarizados sin tarjeta de débito, el cobro se realizará por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el mismo calendario de pagos.



Con este adicional, el municipio busca reforzar el ingreso de los empleados en la primera quincena del mes, asegurando un mecanismo ágil de pago para todos los sectores.



