"No más guerra": fuerte llamado del papa León XIV por la paz mundial

Domingo, 10 de agosto de 2025

El sumo pontífice hizo un llamado a los líderes políticos y militares a que reflexionaran sobre sus decisiones



El papa León XIV exhortó a la humanidad a seguir rezando por la paz mundial, en el marco del octogésimo aniversario de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Desde el Vaticano, y luego del rezo mariano del Ángelus, el sumo pontífice hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que la guerra no sea el camino para resolver los conflictos.