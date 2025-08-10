 
Domingo, 10 de Agosto de 2025 | Corrientes - Argentina
"No más guerra": fuerte llamado del papa León XIV por la paz mundial
Domingo, 10 de agosto de 2025
El sumo pontífice hizo un llamado a los líderes políticos y militares a que reflexionaran sobre sus decisiones

El papa León XIV exhortó a la humanidad a seguir rezando por la paz mundial, en el marco del octogésimo aniversario de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Desde el Vaticano, y luego del rezo mariano del Ángelus, el sumo pontífice hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que la guerra no sea el camino para resolver los conflictos.
     
 
 

