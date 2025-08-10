Precaución por tránsito restringido en el Puente Chaco- Corrientes

Domingo, 10 de agosto de 2025

Desde la noche de este domingo y hasta el 14 de agosto se llevarán a cabo tareas de mantenimiento sobre el puente Chaco y Corrientes. Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, entre las 23 y las 6 de la mañana, con tránsito reducido a media calzada.



La intervención, considerada clave para preservar la seguridad estructural del viaducto, contempla el reemplazo de tres juntas de dilatación originales que datan de la inauguración del puente hace 52 años.



Estas juntas colgantes permiten absorber los movimientos y vibraciones que genera el tránsito constante. Aseguran que su renovación es fundamental para garantizar la durabilidad y seguridad del viaducto, que diariamente soporta un alto volumen de circulación vehicular.



Las nuevas piezas fueron importadas desde China y, según informó Moulin, jefe del distrito Corrientes de Vialidad Nacional, ya se realizaron reuniones de coordinación con Gendarmería Nacional, la Policía del Chaco y Vialidad Provincial