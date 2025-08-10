Un menor murió tras chocar su moto contra un auto
Domingo, 10 de agosto de 2025
Eran las 23:00 horas. Una moto –Honda de 190cc- era guiado por un menor de 13 años edad, quien tenía como acompañante a una mujer de 36 años. Chocó contra un Peugeot Partner, conducido por un hombre mayor de edad.
El informe policial indica que horas de la noche de ayer, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Esquina, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N° 12, km 700 aproximadamente se habría registrado un sinestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como resultado el deceso de un menor de edad.