Vuelve la Expo Show de los niños con premios y diversión

Sábado, 9 de agosto de 2025

Con entradas a precios super accesibles pensando en toda la familia. El 14, 15, 16 y 17 en el Club Juventus de Corrientes Capital. Acceso ilimitado a todos los shows y juegos. Habrá sorteos de 14 a 22 horas.



Un clásico que pone a disposición de los mas pequeños pista temáticas de diversión. Del 14 al 17 de agosto de 14 a 22 horas en el Club juventus en avenida Ayacucho 2950.



Habrá mas de 100 inflables. Toro mecánico. Plazas blandas. Pista de seguridad vial. Shows y animación en vivo. Muñecos para sacarse fotos. Ferias. Sorteos y premios.



Con valor de entrada de 10 mil pesos para los niños y 5 mil para adultos. Pueden acceder a todos los juegos y las veces que quieran.



