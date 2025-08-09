Un hombre murió durante el incendio de su habitación

Sábado, 9 de agosto de 2025



El siniestro se produjo a la madrugada en una vivienda de calle Güemes. Las llamas afectaron la pieza. Rubén, de 51 años, fue encontrado sobre la cama.



El cadáver de un hombre fue encontrado sobre la cama de su habitación, donde ayer a la madrugada se produjo un incendio. La presunción de las autoridades apuntaba a que su muerte ocurrió por asfixia debido a la inhalación de humo.



Rubén, de 51 años, habitaba un inmueble de calle Güemes al 2400 del barrio Villa Raquel en la capital provincial.



Desde la Policía precisaron que alrededor de las 2, vecinos de la cuadra llamaron al sistema de emergencias 911 porque notaron una humareda que salía de una casa.



Bomberos de la institución de seguridad concurrieron al igual que una dotación de bomberos voluntarios.



En medio del despliegue inmediato los socorristas hallaron el cuerpo del hombre acostado sobre la cama.



La persona ya no tenía signos vitales. Por esto, una vez sofocado el incendio intervinieron expertos en pericias, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas y personal que trasladó los restos hacia el Instituto Médico Forense.



Según vecinos, el hombre vivía solo y habría atravesado malos momentos por el consumo de bebidas alcohólicas.



Si bien el fuego causó daños, no fueron cuantiosos. En este sentido sospechan que la muerte de Rubén se debió a la inhalación del humo concentrado en la vivienda.