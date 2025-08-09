Personal docente contuvo a embarazada por violencia

Sábado, 9 de agosto de 2025

Una mujer embarazada denunció ayer que su concubino la agredió físicamente y en la desesperación por el mal momento ingresó a un colegio del capitalino barrio Santa Rita a pedir ayuda.



Personal docente contuvo a la víctima y pidió presencia de la Policía. Al rato llegaron efectivos de las comisarías Décima y Decimosexta.



El supuesto agresor fue conducido en un patrullero a la seccional Decimosexta, mientras la mujer manifestaba que realizaría la correspondiente denuncia.



Los hechos ocurrieron ayer a la mañana en avenida Raúl Alfonsín al 6800.



La mujer entró a las instalaciones del colegio secundario Santa Rita a manifestar que sufrió golpes en contexto de violencia de género. En igual predio se presentó el acusado, identificado con el nombre de Hernán, a quien llevaron demorado después de momentos de tensión.



Como consecuencia de una crisis de nervios, la embarazada necesitó asistencia de parte de profesionales de la Dirección de Emergencias Sanitarias.