Tres heridos en despiste y vuelco de una Pick up

Sábado, 9 de agosto de 2025



Una camioneta despistó sobre la Ruta Nacional 14 y finalizó volcada sobre un guardarraíl, con parte de ese metal incrustado en el sector del motor. Debido al siniestro de tránsito, tres personas resultaron con golpes.





El incidente vial tuvo lugar a la altura del kilómetro 394, a 10 kilómetros de la ciudad de Monte Caseros.



Bomberos voluntarios y personal del hospital Samuel Robinson salieron de urgencia al escenario del siniestro.



Al llegar, encontraron una postal que acaparó la atención. La pick up estaba tumbada sobre su lateral derecho encima de los hierros de la baranda de contención.



La camioneta presentaba su frente totalmente dañado como consecuencia de un primer choque contra igual estructura.



Los ocupantes del rodado recibieron la ayuda necesaria. Los tres estaban afuera del vehículo cuando llegaron los rescatistas.