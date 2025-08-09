Hombre asesinado a balazo tomando mate con una mujer

Sábado, 9 de agosto de 2025

El crimen se registró en el balneario de Santa Lucia. El hecho sucedió en el interior de su camioneta. Por el caso hay otro hombre detenido.

Un hombre de 38 años murió luego de haber recibido un balazo en la cabeza en el momento que se encontraba en el interior de su automóvil compartiendo mates con una mujer.



El sangriento episodio se produjo este viernes, alrededor de las 19.30, en el balneario municipal de la localidad correntina de Santa Lucia.



Medios locales indicaron que el autor del crimen efectuó el disparo tras romper el vidrio de una ventanilla del auto en donde se encontraba su víctima.



Cerca de las 22.45, la policía detuvo a quien estaría señalado de ser el autor material del homicidio. Su aprehensión se produjo en el barrio Itatí en el momento que se encontraba circulando en una camioneta.