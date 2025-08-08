Salió de un bar borracho y en ojotas, se coló en una carrera, corrió 8K y es furor

Izaque no sabía lo que le esperaba. Lo único que quería era "curar la resaca", pero se hizo viral y recibió apoyo estatal, se sumaron marcas para brindarle equipamiento para entrenar y se hizo famoso en Instagram.



Un segundo te puede cambiar la vida. Izaque salió de un bar en Garrafao do Norte, en el estado de Pará, en Brasil, y justo se ponía en marcha una carrera local de 8 kilómetros. Y él, como se podía sostener en un claro estado de ebriedad y con ojotas, se sumó, completó el recorrido antes que muchos participantes preparados y con la vestimenta adecuada, y ahí empezó su nueva vida.



Según confesó él, cuando vio que corrían se sumó para "curar la resaca". El tema fue que sorprendió a todos, llamó la atención y sus videos fueron tomando repercusión. Lo que primero fue risas, se convirtió en un caso de transformación y muchos se sumaron para brindarle herramientas.



El ayuntamiento local le ofreció apoyo médico y psicológico para tratar el tema del alcohol, empresas se alistaron como sponsors y le brindaron ropa deportiva para entrenar, una nutricionista se sumó de forma gratuita y sumó muchos seguidores en una cuenta de Instagram.



"Quería quitarme la resaca y terminé sacando el alcohol de mi vida", confesó Izaque, que ahora entrena con la ropa indicada y se prepara para nuevas aventuras. Por lo pronto, los organizadores de la carrera ya confirmaron que lo inscribirán en la próxima edición.