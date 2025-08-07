Todos los nominados al Balón de Oro: sin Messi ni Cristiano Ronaldo

Jueves, 7 de agosto de 2025

Lionel Messi, capitán de la Selección, máximo ganador del galardón y figura del Inter Miami, no recibió nominación. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los únicos argentinos en la lista.





Este jueves 7, se anunciaron los 30 nominados a la ceremonia del Balón de Oro. Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, y Lamine Yamal, futbolista de Barcelona, son los principales favoritos, según encuestas europeas.



Francia (4), Inglaterra (4), Portugal (3) y España (3) son los países con más jugadores en la grilla. Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Raphinha y Vinicius Júnior son los únicos sudamericanos en la lista oficial.



Nominados por nacionalidad

Argentina



Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter Milan)

Alemania



Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool)

Brasil



Raphinha (FC Barcelona)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Egipto



Mohamed Salah (Liverpool)



Escocia



Scott McTominay (Napoli)



España



Pedri (FC Barcelona)

Fabián Ruiz (París Saint Germain)

Lamine Yamal (FC Barcelona)



Francia



Ousmane Dembélé (París Saint Germain)

Désiré Doué (París Saint Germain)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michael Olisé (Bayern Múnich)



Georgia



Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)

Guinea



Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Inglaterra



Jude Bellingham (Real Madrid)

Harry Kane (Bayern Münich)

Cole Palmer (Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)



Italia



Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)



Marruecos



Achraf Hakimi (París Saint Germain)



Noruega



Erling Haaland (Manchester City)



Países Bajos



Denzel Dumfries (Inter Milan)

Virgil Van Dijk (Liverpool)



Polonia



Robert Lewandowski (FC Barcelona)



Portugal



Nuno Mendes (París Saint Germain)

Joao Neves (París Saint Germain)

Vitinha (París Saint Germain)

Suecia



Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal)

Los cinco equipos más nominados son Barcelona (España), el actual campeón de Copa Libertadores Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), el vigente vencedor de Champions PSG (Francia) y Chelsea de Inglaterra, que viene de levantar el Mundial de Clubes.