Todos los nominados al Balón de Oro: sin Messi ni Cristiano Ronaldo
Jueves, 7 de agosto de 2025
Lionel Messi, capitán de la Selección, máximo ganador del galardón y figura del Inter Miami, no recibió nominación. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los únicos argentinos en la lista.
Este jueves 7, se anunciaron los 30 nominados a la ceremonia del Balón de Oro. Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, y Lamine Yamal, futbolista de Barcelona, son los principales favoritos, según encuestas europeas.
Francia (4), Inglaterra (4), Portugal (3) y España (3) son los países con más jugadores en la grilla. Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Raphinha y Vinicius Júnior son los únicos sudamericanos en la lista oficial.
Nominados por nacionalidad
Argentina
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Martínez (Inter Milan)
Alemania
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool)
Brasil
Raphinha (FC Barcelona)
Vinicius Jr. (Real Madrid)
Egipto
Mohamed Salah (Liverpool)
Escocia
Scott McTominay (Napoli)
España
Pedri (FC Barcelona)
Fabián Ruiz (París Saint Germain)
Lamine Yamal (FC Barcelona)
Francia
Ousmane Dembélé (París Saint Germain)
Désiré Doué (París Saint Germain)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Michael Olisé (Bayern Múnich)
Georgia
Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)
Guinea
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Inglaterra
Jude Bellingham (Real Madrid)
Harry Kane (Bayern Münich)
Cole Palmer (Chelsea)
Declan Rice (Arsenal)
Italia
Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)
Marruecos
Achraf Hakimi (París Saint Germain)
Noruega
Erling Haaland (Manchester City)
Países Bajos
Denzel Dumfries (Inter Milan)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Polonia
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
Portugal
Nuno Mendes (París Saint Germain)
Joao Neves (París Saint Germain)
Vitinha (París Saint Germain)
Suecia
Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal)
Los cinco equipos más nominados son Barcelona (España), el actual campeón de Copa Libertadores Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), el vigente vencedor de Champions PSG (Francia) y Chelsea de Inglaterra, que viene de levantar el Mundial de Clubes.
