 
Jueves, 7 de Agosto de 2025 | Corrientes - Argentina
Todos los nominados al Balón de Oro: sin Messi ni Cristiano Ronaldo
Jueves, 7 de agosto de 2025
Lionel Messi, capitán de la Selección, máximo ganador del galardón y figura del Inter Miami, no recibió nominación. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los únicos argentinos en la lista.

Este jueves 7, se anunciaron los 30 nominados a la ceremonia del Balón de Oro. Ousmane Dembélé, delantero del París Saint-Germain, y Lamine Yamal, futbolista de Barcelona, son los principales favoritos, según encuestas europeas.

Francia (4), Inglaterra (4), Portugal (3) y España (3) son los países con más jugadores en la grilla. Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Raphinha y Vinicius Júnior son los únicos sudamericanos en la lista oficial.

Nominados por nacionalidad
Argentina

Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Martínez (Inter Milan)
Alemania

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool)
Brasil

Raphinha (FC Barcelona)
Vinicius Jr. (Real Madrid)
Egipto

Mohamed Salah (Liverpool)

Escocia

Scott McTominay (Napoli)

España

Pedri (FC Barcelona)
Fabián Ruiz (París Saint Germain)
Lamine Yamal (FC Barcelona)

Francia

Ousmane Dembélé (París Saint Germain)
Désiré Doué (París Saint Germain)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Michael Olisé (Bayern Múnich)

Georgia

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)
Guinea

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Inglaterra

Jude Bellingham (Real Madrid)
Harry Kane (Bayern Münich)
Cole Palmer (Chelsea)
Declan Rice (Arsenal)

Italia

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)

Marruecos

Achraf Hakimi (París Saint Germain)

Noruega

Erling Haaland (Manchester City)

Países Bajos

Denzel Dumfries (Inter Milan)
Virgil Van Dijk (Liverpool)

Polonia

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Portugal

Nuno Mendes (París Saint Germain)
Joao Neves (París Saint Germain)
Vitinha (París Saint Germain)
Suecia

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal)
Los cinco equipos más nominados son Barcelona (España), el actual campeón de Copa Libertadores Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), el vigente vencedor de Champions PSG (Francia) y Chelsea de Inglaterra, que viene de levantar el Mundial de Clubes.
     
 
 

