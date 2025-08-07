Correntino condenado a 18 años de cárcel por abuso

Jueves, 7 de agosto de 2025

Ramón Oscar Rodríguez fue sentenciado por la Justicia en Paso de los Libres, Corrientes. Los hechos ocurrieron en 2019 y el menor habría sido amenazado por Rodríguez: "Haré desaparecer a tu mamá". Llegó la justicia.





Según información oficial, el informe pericial fue importante para la decisión. Rosana Triay, psiquiatra infantil, y la psicóloga Viviana Walser presentaron el documento ante la Justicia.



Ramón Oscar Rodríguez fue condenado a 18 años de prisión por abuso sexual contra un niño de cinco años. Fue sentenciado por la Justicia en Paso de los Libres, Corrientes.



El pequeño había sido abusado en más de una oportunidad, de acuerdo con el informe pericial. Los hechos ocurrieron en 2019 y el menor habría sido amenazado por Rodríguez: "Haré desaparecer a tu mamá".



La decisión había quedado en manos de Marcelo Pardo, Marcelo Fleitas y Gustavo Infrán, todos jueces de la causa. Se basaron en las pruebas proporcionadas por Daniela Di Tomaso, profesional de la Unidades Fiscales de Investigaciones Concretas.