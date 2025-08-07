Varios heridos en un choque entre un auto y un camión

Jueves, 7 de agosto de 2025

Importantes daños materiales y personas lesionadas dejó el fuerte choque entre dos rodados. El siniestro vial se registró en la tarde de este jueves.



Un camión y un automóvil, que circulaban en sentidos contrarios protagonizaron un violento accidente esta tarde sobre Ruta Nacional 119 a la altura del kilómetro 29.



Milagrosamente la colisión dejó solo dos personas heridas, a pesar del fuerte impacto.



Una pareja, un hombre y una mujer que viajaban a bordo del automóvil, fueron derivados a un centro de salud de la localidad de Curuzú Cuatiá.



"Los heridos presentaban golpes a simple vista,estaban lúcidos ", precisaron autoridades que actuaron en el lugar.