 
Jueves, 7 de Agosto de 2025 | Corrientes - Argentina
Varios heridos en un choque entre un auto y un camión
Jueves, 7 de agosto de 2025
Importantes daños materiales y personas lesionadas dejó el fuerte choque entre dos rodados. El siniestro vial se registró en la tarde de este jueves.

Un camión y un automóvil, que circulaban en sentidos contrarios protagonizaron un violento accidente esta tarde sobre Ruta Nacional 119 a la altura del kilómetro 29.

Milagrosamente la colisión dejó solo dos personas heridas, a pesar del fuerte impacto.

Una pareja, un hombre y una mujer que viajaban a bordo del automóvil, fueron derivados a un centro de salud de la localidad de Curuzú Cuatiá.

"Los heridos presentaban golpes a simple vista,estaban lúcidos ", precisaron autoridades que actuaron en el lugar.
     
 
 

