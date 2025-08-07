|
Varios heridos en un choque entre un auto y un camión
Jueves, 7 de agosto de 2025
Importantes daños materiales y personas lesionadas dejó el fuerte choque entre dos rodados. El siniestro vial se registró en la tarde de este jueves.
Un camión y un automóvil, que circulaban en sentidos contrarios protagonizaron un violento accidente esta tarde sobre Ruta Nacional 119 a la altura del kilómetro 29.
Milagrosamente la colisión dejó solo dos personas heridas, a pesar del fuerte impacto.
Una pareja, un hombre y una mujer que viajaban a bordo del automóvil, fueron derivados a un centro de salud de la localidad de Curuzú Cuatiá.
"Los heridos presentaban golpes a simple vista,estaban lúcidos ", precisaron autoridades que actuaron en el lugar.
