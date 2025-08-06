Golpearon salvajemente a un joven para robarle la bicicleta

Miércoles, 6 de agosto de 2025

Un joven trabajador fue víctima de tres delincuentes que lo molieron a golpes mientras trabajaba haciendo repartos para una aplicación. el hecho sucedió anoche por avenida Cartagena y calle Pirovano, en el acceso a La Olla.



El hecho sucedió ayer pasada la medianoche cuando un joven realizaba repartos para una aplicación en inmediaciones de Avenida Cartagena y calle Pirovano, en el acceso a La Olla. Fue interceptado por tres delincuentes que, no solo le robaron sus pertenencias, sino que además le dieron una terrible paliza.



Efectivos del GRIM 2 realizaron un patrullaje en la zona y atraparon a C. E. W., alias "Peladito", de 27 años y con antecedentes por robos y hurtos; a D. A. S. alias "Malequi", de 41 años, también por prontuario e historial criminal en robos y hurtos y a M. A. G. "Mica".



Estos tres tenían en su poder la biciclera y la caja mochila de la víctima, junto a los elementos que portaba. Todos terminaron alojados en la Comisaría 21.