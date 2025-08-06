Las últimas horas de vida del joven desaparecido en 1984

Miércoles, 6 de agosto de 2025

Los restos del chico de 16 años estaban enterrados en la propiedad ubicada en un chalet de Coghlan. El joven había sido enterrado en la propiedad donde vivió Gustavo Cerati Coghlan.



Tras el hallazgo de huesos humanos en un chalet de Coghlan, se conoció la identidad del joven que había sido enterrado en la propiedad donde vivió Gustavo Cerati.



Ahora, los investigadores intentan reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida de Diego, el joven que desapareció en1984 y cuyos restos fueron hallados 41 años después luego de que obreros demolieran la propiedad.



La noticia fue ampliada en el ciclo informativo Mediodía Noticias (eltrece). El periodista Ignacio González Prieto confirmó en primera instancia que la osamenta perteneció a un adolescente.



"El Equipo Argentino de Antropología Forense llegó a una identificación, porque entre los huesos que había, había un fémur, un cráneo, una cadera y pies, y eso permitía saber datos muy importantes de la morfología de la persona que había sido enterrada en este lugar. Por las características de los huesos, se sabía que era un adolescente, que era hombre, que era de estatura mediana, y que calzaba 41"