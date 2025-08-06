El tenis repartirá 90 millones de dólares en premios

Miércoles, 6 de agosto de 2025

El US open anunció un aumento de sus premios y marcó un récord. El último Grand Slam del año se jugará entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre.

El US Open, que se jugará desde el 18 de agosto al 7 de septiembre, volvió a hacer historia: se convirtió en el primer torneo de tenis en repartir 90 millones de dólares en premios para los jugadores, entre todas las categorías, ya sea individuales o de dobles.



Los grandes protagonistas serán los campeones de los cuadros individuales, tanto masculino como femenino, que se llevarán a casa 5 millones de dólares cada uno. Esta cifra rompe todos los récords: significa un aumento del 39% respecto al año pasado, cuando Jannik Sinner y Aryna Sabalenka se consagraron y cobraron 3,6 millones cada uno.



Pero no solo ganan los campeones. Los finalistas recibirán 2,5 millones, los semifinalistas 1,26 millones, los cuartofinalistas 660 mil dólares y quienes pierdan en primera ronda cobrarán 110 mil dólares. La organización explicó que el objetivo es recompensar a todos los participantes, más allá del resultado deportivo.



También habrá récords en dobles: por primera vez, las parejas campeonas de dobles masculinos, femeninos y mixtos se llevarán 1 millón de dólares por equipo. Además, se destinarán 8 millones de dólares a la clasificación, con 57.200 dólares para quienes lleguen a la última ronda.



Además, todos los jugadores tendrán cubiertos gastos de viáticos y alojamiento: 1.000 dólares como asistencia para sus viajes, dos habitaciones en hotel oficial o 600 dólares por día si eligen hospedaje propio, junto con encordado gratuito de hasta cinco raquetas por ronda.



Con esta apuesta económica, el US Open reafirma su compromiso por mejorar las condiciones para todos los jugadores, desde los cuadros principales hasta los torneos previos.



Cuáles son los premios en otros torneos de Grand Slam





Abierto de Australia: 63 millones de dólares





Roland Garros: 56 millones de dólares





Wimbledon: 71 millones de dólares