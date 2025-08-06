El arquero de Independiente Rodrigo Rey en contra del veto de Milei

Miércoles, 6 de agosto de 2025

El guardameta es padre de un niño con autismo y se manifestó sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Un día después del veto del presidente Javier Milei a la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el arquero de Independiente Rodrigo Rey utilizó su cuenta de Instagram para repudiar la decisión del principal mandatario nacional.



El guardameta reposteó un mensaje publicado en sus historias por su esposa, Lali Rey, en el que se sumó al hashtag "#NoalVeto" y afirmó que "el autismo no debería caer en la grieta política".



El futbolista de 34 años es padre de dos niños, uno de los cuales, Benicio, fue diagnosticado con trastorno del espectro autista hace dos años y salió a la cancha con él en más de una ocasión, con la intención de dar visibilidad.



Posicionado con respecto al trato que se les da a las personas con autismo en la sociedad, y en este caso desde el gobierno, el arquero Rodrigo Rey manifestó su disconformismo sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.



La ley mencionada busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el final del año 2027, incluyendo la regularización de pagos, actualización de aranceles para los prestadores de servicios, reforma del sistema de pensiones no contributivas, refuerzo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.



El proyecto de ley, propuesto por el diputado Daniel Arroyo del Frente de Todos, había sido sancionado por el Senado y la Cámara de Diputados pero no verá la luz al haber recibido el veto del presidente, argumentando que representaría un costo fiscal del 0.90% del PBI para este año, dificultando el objetivo del superávit fiscal, además de "falta de financiamiento y fallas técnicas".



Ante esta situación, el arquero de Independiente compartió un comunicado en el que afirma que los derechos humanos deben estar "siempre por encima de cualquier política económica o color político" esgrimiendo que "se están mezclando cuestiones" y que "es inadmisible desentenderse de un hecho tan básico de la propia humanidad".



Además, el texto compartido por el jugador del "Rojo" cuestionó a Milei por "su responsabilidad para con la sociedad", dejando claro que "el autismo no debería caer en la grieta política" y que, si bien su familia tiene el "privilegio" de poder pagar por todas las necesidades de su hijo, buscan "dejarle una sociedad mejor" a Benicio y a todos los que no pueden, "porque la empatía está en el ADN".



El arquero y su esposa han estado involucrados en la visibilización del autismo y luchando por el lugar que tienen los diagnosticados con TEA en la sociedad, con distintas participaciones en la asociación TEActiva, la fundación BEF y siendo parte importante de Rojo Inclusivo, el departamento de inclusión y desarrollo para personas con discapacidad en Independiente.

