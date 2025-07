En 2024 cerraron 13.000 PYMES por la crisis de MILEI

Jueves, 24 de julio de 2025

Se trata de un informe sobre natalidad y mortandad de pymes, el cual indica que el año pasado se crearon 53.000 firmas nuevas y se cerraron unas 66.000.

En los próximos días el Ministerio de Economía va a publicar un relevamiento de empresas que va a dar cuenta de que en 2024 se perdieron unas 13.000 unidades productivas, y de ellas, unas 5.200 fueron industriales.



Con estos datos el Palacio de Hacienda busca poner en números concretos esta realidad, ante la aparición de diferentes trabajos de analistas realizados en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA) o de la superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).



La cifra la anticipó el secretario de Pymes, Emprendedores y Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra, en el marco de una transmisión de streaming realizada por la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).



Ayerra explicó que la baja en la cantidad de empresas se debió más que nada a una menor natalidad de lo habitual, ya que si bien también hubo cierre de empresas, en relación al promedio histórico, también fue menor.

El funcionario heredó la mayor parte de los programas de lo que antes se conocía como Ministerio de la Producción. Desde allí mantiene fluido contacto con las entidades empresariales, a cuyos dirigentes tiene que explicar que el Gobierno de Javier Milei no tiene intenciones de llevar adelante políticas sectoriales o lo que se conoce como "políticas activas".



Durante la entrevista que llevó adelante el presidente de la CGERA, Marcelo Fernández, Ayerra fue consultado sobre si existe un número de parte del Gobierno sobre cantidad de empresas en Argentina, con tasas de natalidad y mortalidad.



Relevamiento del parque productivo

"Para empezar, desde el 2007 que no cambia casi nada la cantidad de empleadores, hay unos 540.000 en Argentina. O sea que en 17 años no ha habido ningún cambio", respondió Ayerra, al recordar que su dependencia hizo un relevamiento desde 2007 sobre el parque productivo del país que llega hasta el 2023. Eso es lo que está publicado. Ayerra indicó que "la semana próxima vamos a estar publicando lo de 2024".



En ese marco, el funcionario explicó que a lo largo de toda la serie de datos, en promedio, por año, se produjo la creación de 69.000 empresas, a la vez que moría un idéntico números de firmas. "Argentina ha agobiado el emprendedurismo", acotó Ayerra.



En ese sentido, el secretario de Pymes aclaró que "en el último tiempo lo que hemos visto es que han nacido menos en el año 2024. Fueron unas 53.000 empresas, y la verdad es que se se entiende en el marco de tanta transformación de los paradigmas de cómo hacer las cosas en Argentina".



"Pero esto es importante. No han muerto más empresas que en la serie histórica", explicó Ayerra, quien indicó que "en el promedio histórico fueron 69.000 empresas por año que dejaron de emplear, pero en el 2024 fueron 66.000. Y la industria es aproximadamente el 12% del total", confirmó el funcionario.



En cuanto a las pymes industriales, el secretario del área señaló que "históricamente han cerrado 5.700 por año pero en el 2024 cerraron 5.200".



"Es decir, si uno se pregunta qué pasó, qué interpreto, ya que también veo en el mundo empresario esperanza o apoyo a este nuevo modelo, es que fue un año duro, obviamente, de transformación, pero la gente aguantó", explicó. "Porque cerraron menos que el promedio. Ahora, han nacido menos, pero igual nacieron 52.000 empresas, o sea, que no es poca cosa", dijo el funcionario al explicar la merma de empresas en el primer año de gestión del Gobierno de Javier Milei.



Datos Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señalan que entre noviembre de 2023 y abril de este año, se perdieron 15.557 empleadores. En el mismo período, se destruyeron 237.445 puestos de trabajo, pero de ellos el sector con mayor pérdida absoluta de empleo fue "Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria" con 138.617 trabajadores.